Санкт-Петербург, , 13:10 — REGNUM Новым председателем комитета по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга назначен Станислав Протасов. Такое решение принял губернатор Северной столицы Александр Беглов, сообщили в пресс-службе Смольного. Пост главы одного из ключевых комитетов оставался вакантным более месяца.

Здание Смольного Дарья Драй © ИА REGNUM

Станислав Протасов, который ранее занимал пост заместителя генерального директора – директора по экономике и финансам ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», приступит к новым обязанностям председателя комитета с 26 апреля 2022 года.

Протасов будет курировать вопросы функционирования и развития инженерно-энергетического комплекса и объектов инженерной инфраструктуры Санкт‑Петербурга, а также вопросы координации деятельности исполнительных органов государственной власти Санкт‑Петербурга в этой сфере.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 марта 44-летний Андрей Бондарчук, который руководил комитетом по энергетике с января 2013 года, ушел в отставку. С 21 марта обязанности главы этого комитета исполняла заместитель председателя Светлана Мельникова. После ухода из Смольного Бондарчук возглавил компанию «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург».

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