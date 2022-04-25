Москва, 25 апреля, 2022, 12:59 — ИА Регнум. Спустя два месяца после начала спецоперации Вооруженных сил (ВС) РФ по денацификации Украины интерес к связанным с последней новостям в значительной степени уменьшился. Это 25 апреля следует из данных Google Trends.

Дарья Антонова ИА REGNUM Google

По этой информации, пиковый интерес к связанным с Украиной темам приходился на период с 20 по 26 февраля. При этом популярность поисковых запросов слов «Украина» и «Ukraine», которая оценивается по 100-бальной шкале, с 17 по 23 апреля уменьшилась до 32 и 14 баллов соответственно.

Также в США запрос «Ukraine» на данный момент снизилась до 10 баллов, во Франции и Великобритании – до 13 баллов. В то же время, относительно большая популярность англоязычного запроса существует в России и Германии, где она составляет 23 и 19 баллов соответственно.

В то же время, популярность запроса «Украина» в Великобритании и США составляет соответственно 46 и 40 баллов, в Германии и Франции – 69 и 55 баллов. Вместе с тем, в Польше востребованность русскоязычного запроса составляет 95 баллов, тогда как англоязычного – только 16 баллов. При этом в России русскоязычный вопрос популярен только на 17 баллов.

Кроме того, как указывает сервис, данные о периоде с 17 по 23 апреля являются неполными.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на сегодняшний день на видеохостинг YouTube по требованию Роскомнадзора наложено в общей сложности штрафов на сумму свыше 7 млрд рублей.