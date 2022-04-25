Бухарест, 25 апреля, 2022, 12:42 — ИА Регнум. Полиция города Петрошани в уезде Хунедоара на Западе Румынии задержала 10 человек по подозрению в участии в массовой драке в ночь на 25 апреля. Об этом сообщает бухарестская газета Jurnalul.

Удар

По предварительным данным, драка произошла во дворе одного из городских ресторанов. Предполагается, что конфликт возник на бытовой почве, при этом следствие не исключает этнических мотивов инцидента.

Согласно официальной информации, в результате столкновения ранения получили семь человек. Все они были доставлены в местную больницу.

Проводится расследование. В том случае, если вина задержанных граждан будет доказана в суде, каждому из них грозят крупные штрафы и тюремные сроки.