Москва, 25 апреля, 2022, 12:14 — ИА Регнум. Законопроект об иностранных агентах не только структурирует существующие нормы, но и содержит положения об иностранном влиянии. Инициатива вносится в Госдуму 25 апреля, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

Законопроект закрепляет определение «иностранное влияние». Под иностранным влиянием подразумевается предоставление лицу поддержки иностранным источником (например, иностранным государством, его органами власти, международными организациями), оказание воздействия на это лицо, «в том числе путем принуждения, убеждения», а также иными способами, пишет РБК.

Кроме того, из текста законопроекта следует, что быть отнесенным к иноагентам можно будет и не имея иностранного финансирования или тех или иных видов помощи, а, например, в результате «воздействия» иностранного источника.

Также новый всеобъемлющий законопроект об иноагентах предусматривает отмену маркировки в личных публикациях.

При этом законопроект предполагается доработать ко второму чтению, отмечают авторы.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Минюсте рассчитывают, что новый законопроект об иностранных агентах будет предполагать порядок исключения из реестра.