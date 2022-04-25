Хабаровск, 25 апреля, 2022, 12:20 — ИА Регнум. Полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев однозначно высказался о предположениях журналистов, что из-за санкции придётся уменьшить работу по инвестпроектам, сообщил телеграм-канал полпредства.

Международный аэропорт Хабаровск (Новый)

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«Не дождутся», — ответил Трутнев на вопрос журналиста об уменьшении инвестиционных проектов из-за введенных санкций.

«Мы ежедневно фактически анализируем состояние инвестиционных проектов, хорошо знаем, где что происходит. Где-то есть сложности с формированием финансовых ресурсов, потому что там были такие синдицированные кредиты большие и сейчас есть сложности с тем, чтобы по-другому собрать конструкцию финансирования. Где-то есть сложности с поставками оборудования. Всё, что мы начали строить, мы будем достраивать», — сказал Юрий Трутнев.

В качестве примера он привёл строительство нового международного терминала в аэропорту Хабаровск.

«Я сложно принимал это решение, несколько раз просил коллег показать мне окупаемость, показать, насколько этот терминал сможет работать, но это когда мы принимали решение. А сейчас, когда оно принято, и мы строим, у меня нет ни доли сомнения, что мы должны это продолжить и закончить, потому что оставлять какие-то недострои, ссылаясь на то, что у нас что-то не получилось, недопустимо. Жизнь движется вперёд, я надеюсь, что она войдёт в нормальную колею, и нам никто просто не простит, если останутся такие недостроенные объекты. Замороженные государственные деньги – это недопустимо, всё надо достроить», – сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, Юрий Трутнев 25 апреля провёл в Хабаровске совещание по ситуации, складывающейся на потребительском рынке региона.