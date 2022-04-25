Москва, 25 апреля, 2022, 12:13 — ИА Регнум. Министерство обороны России 25 апреля опубликовало документы со списком потерь украинских подразделений.

Дарья Антонова ИА REGNUM Министерство обороны РФ

В телеграм-канале министерства появились списки с поимёнными потерями ряда частей нацгвардии. Раскрываются данные о погибших, раненых, а также дезертировавших лойцах.

По данным на 29 марта, в воинских частях 3030, 3047, 3082, 3056, 3039, 3026, 3012, 3058, 3051, 4114, 1241, 3008, 3059, 3036, 3070, 3077, 3078, 3042, 3024, 3022, 2269, 2260, 2276, 3014, 3041, 3061, Национальная академия НГУ, ГУ НГУ нацгвардии Украины числилось 22 погибших, 143 раненых и травмированных. Дезертировали 518 бойцов, 180 попали в плен. Ещё три человека указаны в «санитарных потерях».