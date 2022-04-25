Соннам, Южная Корея, , 11:57 — REGNUM Избранный президент Южной Кореи Юн Сок Ёль пообещал оказать отечественным компаниям-разработчикам вакцины полную поддержку, подчеркнув, что вакцина тесно связана с экономикой и безопасностью страны. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на заявление избранного главы государства.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль 대한민국 대법원

Данное заявление он сделал 25 апреля в ходе визита в штаб-квартиру SK Bioscience, расположенной в городе Соннам.

В ходе визита Юн Сок Ёль лично ознакомился с исследованиями и последними разработками компании.

«Когда я вступлю в должность, правительство окажет всю необходимую поддержку компаниям, разрабатывающим вакцины и методы лечения», — заявил избранный президент.

Юн Сок Ёль также поблагодарил сотрудников компании за успехи в работе, а также выразил поддержку усилиям компании.

Сообщается, что избранного президента сопровождал глава переходного комитета Ан Чхоль Су и председатель SK Group Чхве Тхэ Вон.