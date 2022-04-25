Соннам, Южная Корея, 25 апреля 2022, 11:57 — REGNUM Избранный президент Южной Кореи Юн Сок Ёль пообещал оказать отечественным компаниям-разработчикам вакцины полную поддержку, подчеркнув, что вакцина тесно связана с экономикой и безопасностью страны. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на заявление избранного главы государства.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль
대한민국 대법원

Данное заявление он сделал 25 апреля в ходе визита в штаб-квартиру SK Bioscience, расположенной в городе Соннам.

В ходе визита Юн Сок Ёль лично ознакомился с исследованиями и последними разработками компании.

«Когда я вступлю в должность, правительство окажет всю необходимую поддержку компаниям, разрабатывающим вакцины и методы лечения», — заявил избранный президент.

Юн Сок Ёль также поблагодарил сотрудников компании за успехи в работе, а также выразил поддержку усилиям компании.

Сообщается, что избранного президента сопровождал глава переходного комитета Ан Чхоль Су и председатель SK Group Чхве Тхэ Вон.