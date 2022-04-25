Магадан, , 11:42 — REGNUM В Магадане завершено расследование уголовного дела в отношении врача-уролога областной больницы, который обвиняется в мошенничестве и двух преступлениях с причинением значительного ущерба, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ по Магаданской области.

Непорядочный врач Unise.ru

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В сентябре 2021 года обвиняемый ввел в заблуждение мать одной из своих пациенток, сказав заведомо ложные сведения о том, что требуемая её дочери эндоскопическая операция является платной услугой. Женщина заплатила ему 25 тыс. рублей, а на самом деле операция проводилась по полису ОМС.

В ходе расследования уголовного дела были выявлены дополнительные эпизоды мошенничества. В связи с данным обстоятельством следствием возбуждены еще два уголовных дела в отношении фигуранта, все дела позже соединены в одном производстве.

Врач полностью признал свою вину и возместил потерпевшим ущерб.

Уголовное дело направлено в прокуратуру для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2019 года суд назначил врачу из Обнинска наказание в виде трёх лет лишения свободы условно, а также уголовный штраф в размере 4,5 миллиона рублей за то, что медик брал деньги с пациентов за проведение высокотехнологичных операций.