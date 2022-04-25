Москва, 25 апреля, 2022, 11:17 — ИА Регнум. С начала проведения специальной военной операции России на Украине Роскомнадзор заблокировал свыше 85 тыс. единиц фейкового контента. Об этом 25 апреля заявили в Роскомнадзоре.

Rkn.gov.ru Роскомнадзор

Как сообщил замглавы ведомства Вадим Субботин, в Сети активно распространяется недостоверная информация о ходе и сущности спецоперации на Украине, в ответ ведомство принимает меры.

«За время проведения специальной военной операции Роскомнадзором заблокировано более 85 тыс. подобного рода материалов, включая целые ресурсы, на системной основе генерирующие такой контент», — рассказали в Роскомнадзоре.