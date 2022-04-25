Санкт-Петербург, , 11:23 — REGNUM Сайты по продаже поддельных дипломов об окончании высших учебных заведений заблокируют по требованию прокуратуры Санкт-Петербурга, сообщили 25 апреля в пресс-службе надзорного ведомства.

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Сайты, где предлагалось приобрести поддельные дипломы государственного образца высших учебных заведений, обнаружила во время мониторинга интернета прокуратура Кировского района Петербурга.

В надзорном ведомстве напомнили, что федеральным законом «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» запрещено распространение информации, за распространение которой предусмотрена уголовная или административная ответственность.

«Изготовление и сбыт поддельных документов являются уголовно-наказуемыми деяниями (ст. ст. 324 и 327 УК РФ)», — уточнили в прокуратуре, отметив, что за такое правонарушение злоумышленникам грозит штраф до 80 тыс. рублей, либо исправительные работы, арест или лишение свободы.

В связи с этим прокурор района направил в суд административные исковые заявления о признании выявленной информации запрещенной к распространению на территории РФ и блокировке интернет-страниц.