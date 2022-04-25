Москва, 25 апреля, 2022, 11:13 — ИА Регнум. Вооруженные силы России с начала специальной военной операции на Украине уничтожили 141 самолет, 110 вертолетов и 566 беспилотников ВСУ. Об этом 25 апреля заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM Военная операция

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 141 самолет, 110 вертолетов, 566 беспилотных летательных аппаратов, 265 зенитных ракетных комплексов», — сказал Конашенков на брифинге.

По его словам, также ВС России уничтожили 2526 танков и других боевых бронированных машин, 283 установки реактивных систем залпового огня, 1096 орудий полевой артиллерии и минометов и 2362 единицы специальной военной автомобильной техники ВСУ.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале в Донбассе спецоперации, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Целью операции, добавил глава государства, является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима восемь лет.