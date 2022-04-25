Луганск, 25 апреля, 2022, 11:09 — ИА Регнум. Населённый пункт Новотошковское полностью освобождён силами Луганской Народной Республики. Об этом 25 апреля заявил официальный представитель Народной милиции республики Иван Филипоненко.

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«Народная милиция продолжает освобождать оккупированную Киевом территорию. Подразделениями оборонного ведомства был полностью освобожден населённый пункт Новотошковское», — рассказал он.

По его словам, в ходе боестолкновений за сутки в ЛНР было уничтожено 14 украинских националистов.