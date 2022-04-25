Туринск, Свердловская область, 25 апреля, 2022, 10:56 — ИА Регнум. Жителя Тюмени, убившего знакомого в селе Липчинское Слободо-Туринского района, отправили в колонию. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Kurgan.veved.ru Вынесение приговора

Инцидент произошел в феврале 2021 года. Обвиняемый приехал на Средний Урал к одноклассникам и знакомым. У мужчины возник конфликт с одним из уральцев. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он сначала избил, а потом задушил свердловчанина Он скончался на месте преступления от механической асфиксии.

По словам начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, тюменца задержали 16 февраля 2021 года. При этом мужчина повел себя агрессивно. Правоохранителям пришлось применить наручники.

В ходе расследования уголовного дела следствием выполнен комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершённого преступления, сбор и закрепление доказательственной базы. В частности, допрошено около 20 свидетелей, проведены судебно-медицинские, молекулярно-генетические и психолого-психиатрические судебные экспертизы, отметил старший помощник руководителя регионального СКР Александр Шульга

Туринский районный суд приговорил тюменца к 8 годам 10 месяцам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Приговор вынесен на основании вердикта коллегии присяжных заседателей.