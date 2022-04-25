Лас-Вегас, США, 25 апреля, 2022, 10:11 — ИА Регнум. «Сан-Хосе Шаркс» одержал победу над «Вегас Голден Найтс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась в серии буллитов со счётом 5:4.

Андрей Пронин ИА REGNUM Александр Барабанов в составе сборной России

В составе «Сан-Хосе» дубль оформил нападающий Ник Бонино. Ещё по шайбе забросили Томаш Гертл и Тимо Майер. Российский форвард Александр Барабанов отдал одну результативную передачу.

В составе «Вегаса» точными бросками отметились нападающие Чандлер Стивенсон, Макс Пасиоретти, Уильям Каррье и Николя Руа.

В серии буллитов точнее оказались хоккеисты «Сан-Хосе». Решающий бросок исполнил нападающий Томас Бордело.

На сегодняшний день «Сан-Хосе» занимает 12-е место в Западной конференции НХЛ, в активе команды 76 очков. «Вегас» идёт на девятом месте в Западной конференции с 90 очками.

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