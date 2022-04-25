Краснодар, , 09:57 — REGNUM На курортах Краснодарского края к началу летнего сезона откроют 11 новых пляжей, сообщили в пресс-службе администрации региона 25 апреля. Курортный сезон в регионе стартует 1 мая.

Пляж © ИА REGNUM

«Уже через неделю — 1 мая — в крае стартует летний курортный сезон. К этому времени мы должны быть готовы к приему гостей. В том числе это касается благоустройства пляжных территорий. Все они будут оборудованы необходимой инфраструктурой в соответствии со стандартом, который мы утвердили в прошлом году. Отдыхающие смогут комфортно провести время на море», — прокомментировал губернатор Вениамин Кондратьев.

Новые пляжи появятся в Сочи, Геленджике, Ейске, Приморско-Ахтарске.

Также к 1 мая на Кубани обустроят 100 пляжных территорий, в том числе 30 — в Анапе, по 23 — в Геленджике и в Сочи.

В общей сложности на территории края будет работать 525 стандартизированных, оборудованных пляжей на побережье Черного и Азовского морей и 12 речных в степных районах.