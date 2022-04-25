Вашингтон, , 09:26 — REGNUM «Торонто Мэйпл Лифс» одержал победу над «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась в серии буллитов со счётом 4:3.

«Торонто Мэйпл Лифс» (сс) mark6mauno

В составе «Торонто» по одной шайбе забросили российские игроки – защитник Илья Любушкин и нападающи Илья Михеев. На счету последнего также одна результативная передача, после которой отличился Джейсон Спецца.

В составе «Вашингтона» точными бросками отметились форварды Ти Джей Оши, Ларс Эллер и Маркус Юханссон.

В серии буллитов точнее оказались хоккеисты «Торонто». Решающий бросок исполнил нападающий Александр Керфут.

На сегодняшний день «Торонто» занимает третье место в Восточной конференции НХЛ, в активе команды 111 очков. «Вашингтон» идёт на восьмом месте в Восточной конференции со 100 очками.

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