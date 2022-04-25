Москва, , 09:18 — REGNUM В XXI веке не должно быть конфликтов между православно-консервативными и просоветскими частями общества России, а вопрос о «захоронении Ленина» необходимо закрыть раз и навсегда, особенно в контексте бандеровской ленинофобии, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Право знать» на телеканале ТВЦ.

Сергей Кургинян Андрей Алексеев © Красная Весна

«Как только что-то произошло и там было сказано что-то в духе, что Ленина Украину слишком большую создал, сразу начались вопли «снести Зиккурат» и все прочее. Я выступил тогда и сказал, нам вот сейчас нужен раскол, вот сейчас, да? Я знаю, что там восстановили где-то памятник Ленину украинцы на освобожденных нами территориях, начались сразу крики по этому поводу, упырь-не упырь. Не пора ли, черт возьми, договориться прежде всего людям, говорящим на патриотическом условном белом языке и людям, говорящим на красном языке? Не пора ли им прийти к стратегическому фундаментальному компромиссу?», — заявил Кургинян.

По его словам, в рамках этого компромисса какие-то герои могут быть отброшены, а какие должны быть оставлены, и должна быть сказана правда о ситуации. В частности, нужно честно сказать, что Ленин собрал государство, которое было уже до него в обломках к ноябрю 1917 года. Оттого все разговоры о том, что Ленин разрушил государство звучат странно.

«Не пора ли уже понять точно, кто в наших учебниках существует, и какие наши писатели, может быть являются избыточными, чтобы обсуждать. А главное, все эти «Архипелаги ГУЛАГи» и их цифрами… Не пора ли цифры Земскова сделать официальными и окончательными. Это ведь тоже трагические цифры, да? Все эти вещи можно было бы делать, даже если бы не было косности в существующих идеологических кластерах, существующих языках!», — добавил эксперт.

Он также отметил, что писатель Александр Проханов уже давно говорит о необходимости этого синтеза, а воз и ныне там. Нужно отбросить все антигосударственное и начать метаидеологический синтез, включая в него в том числе государственнический либерализм.