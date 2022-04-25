Анахайм, США, 25 апреля, 2022, 09:12 — ИА Регнум. «Сент-Луис Блюз» одержал победу над «Анахайм Дакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 6:3.

(сс) Sarah Connors «Сент-Луис Блюз»

Российские нападающие «Сент-Луиса» Владимира Тарасенко, Иван Барбашёв и Павел Бучневич забросили по шайбе. Также на счету Барбашёва две результативные передачи, Тарасенко и Бучневич отдали по одному голевому пасу.

Также в составе «Блюз» отличились форвард Джордан Кайру и защитники Джастин Фолк и Марко Сканделла.

В составе «Анахайма» точными бросками отметились форварды Макс Комтуа, Джерри Мейхью и Адам Хенрик.

На сегодняшний день «Сент-Луис» занимает третье место в Западной конференции НХЛ, в активе команды 109 очков. «Анахайм» идёт на 13-м месте в Западной конференции с 74 очками.