Усть-Илимск, Иркутская область, 25 апреля, 2022, 08:55 — ИА Регнум. В Иркутской области медведи выходят из спячки: правоохранители предупредили о регистрации первых случаев выхода хищников к людям. Как сообщает 25 апреля телеграм-канал территориального ГУ МВД РФ, в минувшие выходные в Усть-Илимском районе медведь дважды появлялся в населенных пунктах.

U.S. Natoinal Park Service Медведь

Первое сообщение поступило от жителей посёлка Бадарминск в пятницу. Хищника заметили возле мусорных баков. накануне, 24 апреля, жительница соседнего поселка Бадарма сообщила, что медведь сломал забор у ее дома и утащил собаку.

На оба вызова выезжали сотрудники следственно-оперативной группы, обследована прилегающая территория. Были замечены следы пребывания животного.

Как сообщало ИА REGNUM, нашествие медведей отмечалось в Братском районе Иркутской в начале ноября 2020 года.

О том, что на Байкале просыпаются медведи, в начале апреля 2022 года известили в ФГУП «Заповедное Прибайкалье»: первый косолапый был встречен там, где его меньше всего ожидали увидеть — в Еланцинском лесничестве.

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