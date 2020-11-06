Братск, Иркутская область, , 10:09 — REGNUM В Братском районе Иркутской области участились случаи появления медведей возле населенных пунктов. Власти просят жителей и гостей Кобляковского МО соблюдать меры безопасности, ограничить посещение лесов и окраин населенных пунктов. Родителей и педагогов просят усилить контроль над детьми, пишет nia-baikal.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее иркутский учёный, кандидат биологических наук Виталий Рябцев написал критическую рецензию к статье, в которой утверждается, что популяция медведей в Приангарье стала в четыре раза больше нормы:

«Сейчас в лесах Иркутской области обитает 20 тысяч медведей при норме 5−6 тысяч. Только за минувший год популяция возросла на 2 тысячи особей».

Рябцев сомневается, что численность медведя действительно растёт, эту информацию относят к одной из многих охотоведческих фантазий.

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