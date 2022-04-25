Вашингтон, 25 апреля, 2022, 08:52 — ИА Регнум. В понедельник, 25 апреля, президент США Джо Байден планирует официально выдвинуть кандидатуру Бриджит Бринк на должность американского посла в Киеве. Об этом со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации США сообщает Reuters.

(сс) U.S. Embassy Kyiv Ukraine США и Украина

В настоящий момент Бринк возглавляет посольство США в Словакии. Напомним, пост посла США в Киеве остаётся свободным с мая 2019 года, когда занимавшая его Мари Йованович была отозвана в Вашингтон.

О постепенном возвращении американских дипломатов в Киев в ходе визита в Киев 24 апреля заявили государственный секретарь США Энтони Блинкен и министр обороны США Ллойд Остин.

По словам Блинкена, американские дипломаты возобновят «однодневные поездки» во Львов на следующей неделе.

Напомним, американские дипломаты покинули посольство в Киеве почти за две недели до начала специальной операции России по демилитаризации и денацификации Украины, перенеся некоторые функции в западный город Львов, прежде чем в конечном итоге переехать в Польшу.