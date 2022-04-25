Вашингтон, 25 апреля, 2022, 08:24 — ИА Регнум. Глава Госдепа США Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин совершили визит в Киев. Об этом сообщает «Франс Пресс» со ссылкой на чиновников.

U.S. Department of State Энтони Блинкен

Поездка состоялась 24 апреля, в воскресенье. Министры анонсировали возвращение на Украину американских дипломатов, которое ожидается в течение недели. Также было объявлено о выделении дополнительных 700 млн долларов в виде прямой и непрямой военной помощи Киеву.