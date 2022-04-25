Вашингтон, 25 апреля 2022, 08:03 — REGNUM Кандидатуру Бриджит Бринк выдвинет на должность посла США в Киеве американский лидер Джозеф Байден. Об этом 25 апреля сообщает агентство Reuters.
По данным агентства, официальное выдвижение кандидатуры Бринк Байденом на должность посла США на Украине состоится 25 апреля. В свою очередь, Agence France-Presse также сообщает о выдвижении Бринк на место главы американской дипмиссии в Киеве, но не называет конкретной даты.
В настоящее время Бринк является главой американского диппредставительства в Словакии. Должность посла США на Украине стала вакантна с мая 2019 года, занимавшая этот пост Мари Йованович была отозвана в Вашингтон по личному требованию занимавшего тогда должность главы Белого дома Дональда Трампа.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент США Байден определился с кандидатурой на пост посла США в Киеве.
Читайте ранее в этом сюжете: Байден определился с кандидатом на должность посла на Украине