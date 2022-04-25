Вашингтон, 25 апреля, 2022, 08:03 — ИА Регнум. Кандидатуру Бриджит Бринк выдвинет на должность посла США в Киеве американский лидер Джозеф Байден. Об этом 25 апреля сообщает агентство Reuters.

Mfa.gov.md Бриджит Бринк, Андрей Галбур

По данным агентства, официальное выдвижение кандидатуры Бринк Байденом на должность посла США на Украине состоится 25 апреля. В свою очередь, Agence France-Presse также сообщает о выдвижении Бринк на место главы американской дипмиссии в Киеве, но не называет конкретной даты.

В настоящее время Бринк является главой американского диппредставительства в Словакии. Должность посла США на Украине стала вакантна с мая 2019 года, занимавшая этот пост Мари Йованович была отозвана в Вашингтон по личному требованию занимавшего тогда должность главы Белого дома Дональда Трампа.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент США Байден определился с кандидатурой на пост посла США в Киеве.