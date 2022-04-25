Хабаровск, 25 апреля, 2022, 07:10 — ИА Регнум. ЧП в школе №58 на улице Майской в Хабаровске произошло 21 апреля из-за отсутствия у школьницы сменной обуви.

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Началось всё с того, что ученица 9 класса не взяла с собой сменку, после чего замдиректора по воспитательной работе отправил её домой, не пустив на урок. Девочка не послушалась и решила дождаться начала следующего урока, однако вновь столкнулась с завучем. Он окликнул её и потребовал остановиться, девочка отказалась, а мужчина, пытаясь остановить школьницу, схватил её за волосы, вырвав клок с её головы. Мать девочки уже обратилась в полицию.

В управлении образования города пояснили, что придерживаются жесткой позиции по поводу происходящего и обещали уволить завуча, а директора школы наказать.

В школе корреспонденту DVHAB. ru ситуацию прокомментировать не смогли, сказав, что скандальный завуч и директор находятся в данный момент на выезде.

Как сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге разгорается скандал с педагогом одной из школ. Ученики пожаловались на грубость и насилие с её стороны.