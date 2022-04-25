Нижний Тагил, Свердловская область, 25 апреля, 2022, 05:45 — ИА Регнум. В Нижнем Тагиле Свердловской области произошёл взрыв газа. Об этом пишут СМИ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

ЧП случилось в одном из многоквартирных домов на ул. Пархоменко. Пострадала пожилая женщина.

По факту произошедшего проводятся проверки. Как полагает глава пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых, по предварительным данным, инцидент не носит криминального характера.