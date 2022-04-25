Омск, 25 апреля, 2022, 05:13 — ИА Регнум. Потепление ожидается в Омской области.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Весна в окошке

Как сообщили ИА REGNUM в Обь-Иртышском УГМС, днём 25 апреля в регионе прогнозируется +10… +15 °С. Ветер южный, юго-западный 4–9 м/с. Преимущественно без осадков.

26 апреля в Омской области ночью местами ожидается небольшой дождь, в отдельных районах туман. Ветер южный, юго-западный 3–8 м/с. Температура ночью — 0… +5 °С, при прояснении до — 5 °С.

Днём 26 апреля местами прогнозируется небольшой дождь. Ветер юго-западный 5–10 м/с. Столбики термометров поднимутся до +14… +19 °С.

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