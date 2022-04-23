Красноярск, , 10:04 — REGNUM В ближайшие дни в центральных и южных районах Красноярского края синоптики прогнозируют похолодание. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

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По ночам температура воздуха будет опускаться до минусовых значений. В связи с этим спасатели призвали жителей соблюдать правила эксплуатации печей и электрообогревателей. С начала года из-за нарушений при их использовании произошло более 500 пожаров.

«Также призываем граждан не курить в постели. Из-за этого уже зафиксировано более 40 пожаров на территории края», — добавили в ведомстве.