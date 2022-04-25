Брянск, 25 апреля, 2022, 04:53 — ИА Регнум. С сайта ГУ МЧС по Брянской области удалили сообщения о пожаре на нефтебазе, который произошёл в ночь на 25 апреля, информируют СМИ.

32. mchs. gov. ru Страница сайта ГУ МЧС по Брянской области после удаления сообщений о пожаре на нефтебазе

Два сообщения о пожаре в Фокинском районе Брянска появились на сайте МЧС с 02:00 до 02:15 мск. Согласно данным пожарных, возгорание имело место на нефтебазе по Московскому проспекту. Пожару присвоили повышенный ранг.

Примерно спустя час сообщения о крупном пожаре с сайта пропали. Объяснений таким действиям ведомство не даёт.