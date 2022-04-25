Манила, , 04:28 — REGNUM Вооруженные силы Филиппин и Индонезии проведут совместные учения, касающиеся отработки действий по противодействию террористическим угрозам. Об этом 25 апреля сообщает издание The Philadelphia Inquirer.

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Соответствующие договоренности были достигнуты в рамках конференции, которая проводилась в течение четырех дней в филиппинской столице Маниле. Отмечается, что учения пройдут с 1 по 5 августа 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что сухопутные силы самообороны Японии и морская пехота США проведут в течение двух недель осенью 2022 года совместные военные учения.

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