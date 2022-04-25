Тель-Авив, Израиль, 25 апреля, 2022, 03:51 — ИА Регнум. Артиллерийский удар по объекту в Ливане был нанесен израильскими военными, 25 апреля сообщили в пресс-службе армии Израиля.

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

Такой шаг стал ответом на запуск ракеты с ливанской стороны по территории еврейского государства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее телеканал Al Jazeera передал о том, что неизвестные на юге Ливана запустили ракету в направлении Израиля, которая взорвалась в воздухе. Журналисты связывают инцидент с эскалацией конфликта между Палестиной и Израилем.

В ночь на 23 апреля со стороны сектора Газа по израильской территории дважды запускались ракеты. Оба раза военно-воздушные силы отвечали обстрелом объектов палестинских сил, находящихся в анклаве.