Москва, 25 апреля, 2022, 03:21 — ИА Регнум. Судьей арбитража Москвы Лариным был частично удовлетворен иск Министерства обороны России к генеральному подрядчику космодрома Восточный в Амурской области. Вместо запрошенной неустойки на 194,39 млн рублей и 32,8 млн рублей процентов за пользование коммерческим кредитом с ФГУП «ГВСУ по специальным объектам» взыскали только неустойку — 137,5 млн рублей. Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в течении месяца со дня принятия, передаёт ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Министерство Обороны России

Основанием для обращения в суд стали претензии по исполнению ответчиком контракта от мая 2018 года.

Судья решил взыскать неустойку в размере 137 527 075,2 рубля, а в остальной части отказать в удовлетворении требований. ФГУП также должно будет уплатить 200 тыс. рублей госпошлины.

Напомним, в ноябре 2021 года суд также существенно снизил размер требования министерства к ФГУП — с 1,1 млрд рублей до 17,4 млн рублей.