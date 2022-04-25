Париж, 25 апреля, 2022, 03:50 — ИА Регнум. Во Франции победу на президентских выборах одержал Эммануэль Макрон. Обработаны все бюллетени. Об этом сообщают 25 апреля СМИ.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Макрон

Макрон по итогам второго тура выборов набрал 58,55% голосов. Его соперницу Марин Ле Пен поддержали 41,45% избирателей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 24 апреля во Франции прошёл второй тур президентских выборов. Предварительные итоги вызвали недовольство населения. Начались беспорядки и столкновения с полицией. Есть данные, что в Париже погибли как минимум два человека.