Рим, 25 апреля, 2022, 00:02 — ИА Регнум. 24 апреля «Милан» в матче 34-го тура итальянской Серии А сезона 2021/22 одержал волевую победу над римским «Лацио». Основное время встречи, проходившей в Риме на стадионе «Стадио Олимпико», завершилось со счетом 2:1.

(сс) Maarten Van Damme ФК Милан

Забитыми мячами в составе «россонери» отметились Оливье Жиру (50’ Рафаэл Леау) и Сандро Тонали (90+2’ Златан Ибрагимович). Единственный гол «орлят» на четвертой минуте встречи забил таранный форвард сборной Италии Чиро Иммобиле после передачи Сергея Милинковича-Савича.

Составы команд:

«Лацио»: Томас Стракоша, Патрик Габаррон (Луис Фелипе, 80’), Штефан Раду (Адам Марушич, 63’), Мануэль Ладзари (Эльсеид Хюсай, 80’), Франческо Ачерби, Лукас Лейва (Данило Катальди, 60’), Луис Альберто (Тома Бошич, 60’), Сергей Милинкович-Савич, Фелипе Андерсон, Чиро Иммобиле, Маттиа Дзакканьи.

«Милан»: Майк Меньян, Давиде Калабрия, Тео Эрнандес, Пьер Калюлю, Фикайо Томори, Сандро Тонали, Браим Диас (Златан Ибрагимович, 68’), Рафаэл Леау (Алексис Салемакерс, 86’), Джуниор Мессиас (Раде Крунич, 70’), Франк Кессье, Оливье Жиру (Анте Ребич, 68’).