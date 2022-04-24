Москва, , 21:49 — REGNUM 31-летний российский фланговый атакующий защитник московского ЦСКА Марио Фернандес с оценкой 7.77 по версии портала WhoScored признан лучшим игроком матча 26-го тура чемпионата России ЦСКА – «Динамо» (1:0).

Марио Фернандес Елена Рыбакова

Марио Фернандес, проведший на поле все 90 минут, отметился шестью выигранными верховыми единоборствами и тремя удачными отборами. Точность передач российского защитника составила 87%.

В текущем сезоне Марио Фернандес принял участие в 25-ти турах Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился двумя забитыми мячами в ворота «Уфы» и московского «Локомотива».

За ЦСКА защитник выступает с 1 июля 2012 года после перехода из бразильского футбольного клуба «Гремио» за 10,5 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость футболиста, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 14 миллионов евро.