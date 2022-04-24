Неизвестные обстреляли турецкую военную базу в Ираке
Багдад, 24 апреля, 2022, 21:19 — ИА Регнум. Неизвестные выпустили по меньшей мере шесть реактивных снарядов по турецкой военной базе на севере Ирака. Об этом 24 апреля сообщает телеканал Alsumaria.
Msb.gov.tr
Турецкие военные
По данным журналистов, инцидент произошел в районе Башика неподалеку от Мосула.
Данных о жертвах и пострадавших пока нет.
Как передавало ИА REGNUM, 22 апреля минобороны Турции подвело итоги первой фазы военной операции «Сжатый кулак», которая проводится с 18 апреля на территории Ирака.