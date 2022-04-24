Багдад, 24 апреля, 2022, 21:19 — ИА Регнум. Неизвестные выпустили по меньшей мере шесть реактивных снарядов по турецкой военной базе на севере Ирака. Об этом 24 апреля сообщает телеканал Alsumaria.

Msb.gov.tr Турецкие военные

По данным журналистов, инцидент произошел в районе Башика неподалеку от Мосула.

Данных о жертвах и пострадавших пока нет.

Как передавало ИА REGNUM, 22 апреля минобороны Турции подвело итоги первой фазы военной операции «Сжатый кулак», которая проводится с 18 апреля на территории Ирака.