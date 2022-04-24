Реймс, Франция, , 21:12 — REGNUM 24 апреля в Реймсе на стадионе «Огюст Делон» футбольный клуб «Реймс» в матче 34-го тура французской Лиги 1 сезона 2021/22 принял «Марсель». Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени.

Матч между футбольными клубами «Пари Сен-Жермен» и «Реймс» Psg.fr

Стартовые составы команд:

«Реймс»: Предраг Райкович, Ваут Фас, Гислейн Конан, Юнис Абдельхамид, Андре Гравийон, Тома Фоке, Азор Матусива, Дион Лопи, Брэдли Локо, Натанаэль Мбуку, Митчелл ван Берген.

«Марсель»: Стив Манданда, Вильям Салиба, Луан Перес, Валентен Ронжье, Бубакар Камара, Сеад Колашинац, Маттео Гендузи, Пап Гуйе, Амин Арит, Дженгиз Ундер, Аркадиуш Милик.

На данный момент «Марсель», одержавшая восемнадцать побед и набравшая 62 очка, занимает чистое второе место в турнирной таблице чемпионата Франции. «Реймс», набрав 40 очков, располагается одиннадцатью позициями ниже.