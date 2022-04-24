Любляна, 24 апреля, 2022, 20:46 — ИА Регнум. Оппозиционные левоцентристы «Движение Свобода» одерживают победу на парламентских выборах в Словении. Об этом сообщает агентство STA со ссылкой на экзитполы.

Andrej Jakobčič Флаг Словении

Отмечается, что «Движение Свобода» набирает 35,8% голосов, тогда как правящая Словенская демократическая партия премьер-министра Янеза Янши получает 22,5%.

Согласно социологическим опросам, проведённым в течение апреля, СДП получала более 25% голосов, левоцентристское «Движение Свобода» Роберта Голоба — около 26%.