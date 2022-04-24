Базель, Швейцария, , 20:41 — REGNUM 24 апреля «Базель» в матче 31-го тура швейцарской Суперлиги 2021/22 разгромил «Люцерн» со счетом 3:0. Встреча проходила в Базеле на стадионе «Санкт-Якоб Парк».

Фёдор Чалов Дмитрий Голубович

Первый мяч на третьей минуте встречи забил 33-летний фланговый нападающий Валентин Штокер после передачи Томаша Тавареша – 1:0. На 73-й минуте Штокер оформил дубль и удвоил преимущество хозяев в счете – 2:0. Через пятнадцать минут вышедший на замену арендованный из московского ЦСКА Федор Чалов довел счет до разгромного – 3:0.

В текущем сезоне на счету Федора Чалова четыре забитых мяча и одна результативная передача в двенадцати матчах за «Базель» на всех турнирах.

«Базель», одержав четырнадцатую победу в сезоне и набрав 56 очков, укрепился на второй строчке в турнирной таблице чемпионата Швейцарии. «Люцерн» с 27-ю очками остался на девятом месте.