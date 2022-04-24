Монтевидео, , 19:43 — REGNUM Министерство иностранных дел Уругвая вызвало посла Турции, чтобы получить объяснения по жесту, который показал во время своего визита в страну турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу. Об этом пишет издание Clarin.

Мевлют Чавушоглу Meghdad Madadi from Tasnim News Agency

Отмечается, что во время визита в Монтевидео кортеж с Чавушоглу проезжал мимо представителей местной армянской диаспоры, которая проводила акцию протеста против визита турецкого министра. На опубликованном в соцсетях видеоролике видно, как Чавушоглу демонстрирует протестующим жест, ассоциирующийся с турецкой ультраправой организацией «Серые волки», чьи участники обвинялись в ряде убийств и покушений. Министр показал руку с поднятыми указательным пальцем и мизинцем, средний и безымянный пальцы были прижаты к большому.

Накануне, 23 апреля, Чавушоглу встретился в Монтевидео со своим уругвайским коллегой Франсиско Бустильо.