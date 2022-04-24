Донецк, 24 апреля, 2022, 18:00 — ИА Регнум. Профильные ведомства уже начали процесс восстановления Мариуполя и его возвращения к мирной жизни. Об этом журналистам заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.

Никита Третьяков ИА REGNUM Мариуполь

«Мы уже видим процесс восстановления и оценки профильными министерствами и ведомствами всей необходимой работы, которую предстоит сделать в ближайшие дни, недели, месяцы. Для нас важно начать этот процесс в полной мере, одномоментно», — сказал Пушилин.

Он подчеркнул, что Мариуполь «будет лучше, чем он был, будет красивее, чем он был, и более приспособлен для жизни, нежели условия были до этого».