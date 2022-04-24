Москва, , 17:26 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин на следующей неделе намерен заняться вопросами экономики. Об этом 24 апреля сообщается в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».

Владимир Путин Kremlin.ru

Сообщается, что кроме этого, 25 апреля Путин намерен принять участие в заседании коллегии Генпрокуратуры России.

Также глава государства планирует встретится с российскими спортсменами — членами Паралимпийской и Олимпийской сборных. Он также намерен провести заседание совета по развитию спорта.

По информации пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Путин намерен принять участие в заседании совета законодателей в Санкт-Петербурге.