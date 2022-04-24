Эмполи, Италия, , 16:24 — REGNUM Сегодня, 24 апреля, в Эмполи на стадионе «Карло Кастеллани» футбольный клуб «Эмполи» в матче 34-го тура итальянской Серии А сезона 2021/22 примет неаполитанский «Наполи». Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по московскому времени.

«Наполи» (сс) RonnyK

Стартовые составы команд:

«Эмполи» (расстановка 4-3-1-2): Гульельмо Викарио – Петар Стоянович, Маттиа Вити, Себастьяно Луперто, Фабиано Паризи – Филиппо Бандинелли, Кристьян Асллани, Шимон Журковский – Валерио Верре – Патрик Кутроне, Андреа Пинамонти.

«Наполи» (расстановка 4-2-3-1): Алекс Мерет – Мариу Руй, Жуан Жезус, Амир Ррахмани, Алессандро Заноли – Фабиан Руис, Андре-Франк Замбо-Ангисса – Лоренцо Инсинье, Дрис Мертенс, Ирвинг Лосано – Виктор Осимхен.

В текущем сезоне 23-летний форвард «Наполи» и сборной Нигерии Виктор Осимхен принял участие в 22-х турах чемпионата Италии, в которых отметился двенадцатью забитыми мячами и одной результативной передачей.