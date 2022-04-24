Москва, 24 апреля, 2022, 14:08 — ИА Регнум. На следующей неделе президент РФ Владимир Путин примет участие в заседании Совета законодателей в Санкт-Петербурге. Об этом 24 апреля сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«Да. Планируется выступление», — отметил он РИА Новости.

27 апреля Совет законодателей на заседании в Санкт-Петербурге обсудит реализацию плана первоочередных действий по обеспечению развития экономики в условиях внешнего санкционного давления в субъектах РФ, а также меры по обеспечению финустойчивости регионов.

Мероприятие пройдет под председательством спикеров Совфеда РФ и ГосдумыРФ Валентины Матвиенко и Вячеслава Володина.