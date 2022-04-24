Бишкек, 24 апреля, 2022, 14:07 — ИА Регнум. Показ художественных фильмов «Донбасс. Окраина», «Ополченочка» и «Солнцепёк» запрещён на территории Киргизии. Об этом сообщил глава министерства культуры, информации, спорта и молодёжной политики Киргизии Азамат Жаманкулов на своей странице в социальной сети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Цитата из к/ф «Ополченочка»‎. Реж. Алексей Козлов. 2019. ЛНР На защиту Родины!

Соответствующее решение принял государственный киноцентр «Кыргызтасмасы», входящий в состав департамента кинематографии при Минкультуры Киргизии. Ведомство отозвало ранее выданные прокатные удостоверения и наложило запрет на показ этих фильмов.

«В связи с нынешней международной ситуацией, а также учитывая позицию нейтралитета Кыргызской Республики, государственное учреждение «Кыргызтасмасы» отзывает ранее выданные прокатные удостоверения и налагает запрет на показ вышеперечисленных фильмов на территории Кыргызской Республики», — сообщил Жаманкулов.

Планировалось, что фильмы об ополченцах из ДНР и ЛНР будут показаны на кинофестивале «Время правды» русского культурного центра «Гармония». Также в программе фестиваля указаны документальные фильмы Оливера Стоуна «В борьбе за Украину» и «Украина в огне», художественный фильм «Крым», документальные картины «Проект «Украина» и «Донбасс».

Фильм «Ополченочка» режиссёра Алексея Козлова стал первой художественной картиной, снятой на территории Луганской Народной Республики. Фильмы «Донбасс. Окраина» (режиссёр Ренат Давлетьяров) и «Солнцепёк» (режиссёры Максим Бриус и Михаил Вассербаум) сняты в Донецкой Народной Республике. В этих фильмах рассказывается о жителях Донбасса, восставших против киевского режима после переворота 2014 года.