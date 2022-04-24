Сборная Кубани заняла первое место на чемпионате России по бочча

Краснодар, 24 апреля 2022, 13:28 — REGNUM Сборная Краснодарского края заняла первое место на чемпионате России по бочча, который проходил в Тульской области, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края 24 апреля.
В общей сложности в состязаниях приняли участие 106 спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата из 26 регионов, в сборную Краснодарского края вошли семь спортсменов.
По итогам состязаний кубанские спортсмены завоевали три золотые медали в личных соревнованиях и золото в командных выступлениях. В личных турнирах победили мастер спорта Никос Анозов и мастер спорта международного класса, участница Паралимпийских игр в Токио Диана Цыплина. Они же, а также мастер спорта Анастасия Швецова, одержали победу в командных соревнованиях.
Отметим, сегодня в Краснодарском крае систематически занимаются спортом более 37% жителей с ограниченными возможностями.