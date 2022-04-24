Краснодар, 24 апреля, 2022, 12:51 — ИА Регнум. В Краснодарском крае в ковид-стационары попали 84 пациента, данные за сутки опубликованы 24 апреля на сайте стопкоронавирус. рф. Накануне, 23 апреля, сообщалось о 110 новых госпитализированных краснодарцах.

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За сутки, по данным федерального оперштаба, на Кубани подтверждено 222 новых случая заражения коронавирусом — на пять больше, чем накануне. Выздоровели после перенесённого заболевания 262 человека. Статистику смертности пополнили три новых летальных исхода.

С начала пандемии в Краснодарском крае официальное подтверждение получили 257 377 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 244 673 человека. Не смогли победить болезнь 10 828.