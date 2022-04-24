Верхняя Пышма, Свердловская область, , 12:46 — REGNUM В Верхней Пышме Свердловской области задержан подозреваемый в кражах из автомобилей. Об этом сообщает отдел МВД России «Верхнепышминский».

Место кражи 64.мвд.рф

Преступления были совершены в марте. Несколько пострадавших заявили об ущербе на общую сумму более 150 тыс. рублей. Злоумышленником оказался гражданин 1970 года рождения, Ранее он уже неоднократно был судим.

Полиция установила, что преступник осматривал автомобиль и если видел там ценную вещь, то разбивал стёкла и похищал имущество. В основном его интересовал дорогостоящий инструмент, который он затем продавал в Екатеринбурге.