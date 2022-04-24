Минск, 24 апреля, 2022, 12:32 — ИА Регнум. Белорусский лидер Александр Лукашенко обратился к соседним странам с просьбой «беречь мир» и «жить дружно». Об этом 24 апреля передает «БелТА».

President.gov.by Александр Лукашенко

На Пасху он побывал в храме Преображения Господня в поселке Копысь.

«Давайте беречь мир. Это актуально», — отметил он. Также президент Белоруссии призвал соседние страны «жить дружно».

Ранее белорусский лидер заявил об открытии новой страницы в отношениях с Россией.