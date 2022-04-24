Воронеж, 24 апреля, 2022, 11:26 — ИА Регнум. Подросток получил травмы в результате автоаварии в Калачеевском районе Воронежской области 23 апреля, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

ДТП

Авария произошла около 08:40 на 7 км автодороги «Калач — Старая Криуша». По предварительным данным, водитель автомобиля Citroen С-5, 23-летний житель Петропавловского района, не справился с управлением, машина съехала в кювет и перевернулась.

В результате аварии травмы получил 14-летний пассажир автомобиля — он госпитализирован. По факту аварии начата проверка.